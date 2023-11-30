خبير: جرائم النصب في العقارات أصبحت منتشرة

قال عمرو منصور، الخبير العقاري، إن مشكلة النصب في العقارات أصبحت كثيرة خلال هذه الفترة، فرغم أن الفرص الاستثمارية في العقارات كبيرة، إلا أن الكثير من العملاء يقعون فريسة لجرائم النصب بسبب عدم الدراية بهذه الفرص.

وأضاف "منصور"، خلال برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المشتري عليه أن يصطحب محامي عند الذهاب لشراء أي عقار، حتى لا يقع فريسة للنصب، والسؤال عن المطور العقاري، وصاحب المشروع.

وأوضح أن مالك الأراضي عليه أن يتابع الأرض الملوكة له باستمرار، ويضع عليها لافتة تؤكد ملكيته لهذه الأرض، حتى لا تقع الأرض تحت وضع اليد من قبل البعض، وإذا كان يملك وحدة سكنية، فعليه أن يتابع هذه الوحدة حتى لا يستولى عليها البعض، معقبًا: "لازم المالك يتابع أملاكه وعدم تركها".

