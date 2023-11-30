" دور العلميين في التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة" فى ندوة بكلية العلوم بالفيوم

شهد الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث ونقيب المهن العلمية بالفيوم، ندوة تحت عنوان "دور العلميين في التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة" التي نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع النقابة.

حضر الندوة الدكتور صالح العوني عميد الكلية، والدكتور عبد الكريم محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

واستضافت الندوة الدكتور أحمد صوفي وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد عطوة المدرس بكلية العلوم بجامعة الأزهر، وأعضاء نقابة المهن العلمية بالفيوم، وذلك اليوم الخميس بكلية العلوم.

أكد الدكتور عرفه صبري حسن أن تحقيق التقدم والازدهار المنشود لن يتحقق الا بقيام أفراد المجتمع بما عليهم من واجبات بإيجابية وفاعلية تجاه وطنهم، متناولا دور العلم والعلماء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات واستراتيجية مصر ٢٠٣٠، والعمل على إيجاد مصادر نظيفة للطاقة من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم الاضرار بالبيئة.

مشيرًا إلى أن تقدم المجتمعات لا يتحقق إلا بالعلماء المخلصين والعلميين الأكفاء، وخاصة المنتسبين منهم لكليات العلوم، وما يقومون به من أدوار لمواجهة التحديات و إيجاد حلول للكثير من القضايا بمختلف المجالات.

متناولا التعريف بمفهوم العلميين، ودور نقابة العلميين بالفيوم، وأعضائها من خريجي كليات العلوم والحاسبات والمعلومات.

مشيدًا بطلاب كلية العلوم بجامعة الفيوم الذين يمتازون بالأخلاق الحميدة والمستوى العلمي المتطور، وخاصة أن أهم الأبحاث التي تقدم خلال المحافل العلمية تكون نتيجة عمل دؤوب من العلماء والباحثين على مستوى كليات العلوم.

ووجه الدكتور عرفه صبري حسن الطلاب بأهمية المشاركة السياسية خلال الاستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارهم هم قادة وأمل المستقبل.

كما أكد الدكتور صالح العوني أن كلية العلوم حرصت على تنظيم الندوة بالتعاون مع نقابة المهن العلمية بالفيوم من أجل الاستفادة من الأبحاث النظرية على أرض الواقع وخاصة خلال الفترة الراهنة لما تبذله القيادة السياسية من مجهودات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تلك التنمية تعتمد في المقام الأول على العلماء والعلميين على وجه الخصوص، والتي تعني تحقيق تطور حقيقي على كافة الأصعدة دون الاضرار بالبيئة أو بالكائنات الحية.

كما وجه الطلاب بأن يكون لهم دور إيجابي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، فكما لهم حقوق فعليهم كذلك واجبات، ولذلك يقع على عاتقهم التعبير عن آرائهم وقناعاتهم وضرورة التمتع الفاعلية والتفكير العلمي الناقد وخاصةً أن التنمية لن تتحقق إلا بمشاركاتهم الإيجابية في كافة المجالات.

وأضاف عبد الكريم عبد اللطيف أن الأحداث السياسية الراهنة على مستوى العالم تستلزم أن يقوم أفراد المجتمع المصري بالدور المنوط بهم، بهدف الحفاظ على ما نتمتع به من الأمن والأمان والطمأنينة، موجهًا الطلاب بأهمية المشاركة السياسية والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل أن يقوم الشباب بصنع المستقبل المنشود وإظهار ما نتميز به من مواطنة وديموقراطية وتعاون وتماسك ووطنية.

تعاظم المجالات الدراسية

وأكد الدكتور أحمد صوفي اتساع وتعاظم المجالات الدراسية والمهنية لمنتسبي كليات العلوم، والذين يعمل عدد كبير منهم في المناصب المرموقة، ويعملون في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الواقع المعاش ، مشيرا الي اهم المشكلات الحالية المتعلقة بتقلي الرقعة الزراعية والتي تنذر بحدوث أزمة غذاء كبيرة ، وكذلك اهم الفيروسات التي واجهت دول العالم خلال الفترة الماضية وخاصة (كورونا) التي أثرت بشكل كبير علي اقتصاد الكثير من الدول الصناعية.

وأشار إلى أن المشروعات القومية في الوقت الراهن، وفرت عددًا كبيرًا من فرص العمل ومنها مشروع توشكا، ومشروع غليون، والمشروعات التعدينية والسمكية والخدمات الصحية والتعليمية، موجهًا طلاب كلية العلوم إلى ضرورة التعليم المستمر، وتحديد الطموحات والأهداف الشخصية عن طريق تنمية المهارات الذاتية للتأهل الجيد لسوق العمل، وأهمية استغلال الإجازات الصيفية في تطوير النفس والذات.

وتابع الدكتور أحمد عطوة الحديث عن أهمية ان يمتاز الطلاب بالفكر العلمي المتطور وضرورة التعلم والتطوير الذاتي، متناولا أنشطة نقابة المهن العلمية بالفيوم والخدمات التي تقدمها للأعضاء، والدورات التدريبية والرحلات العلمية، والدعم في تذليل ما يواجهونه من تحديات.

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