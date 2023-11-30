على خطى المطاعم| حضري براونيز بالريد فلفت اللذيذ

براونيز بالريد فلفت من الحلويات اللذيذة والتي تتميز بلونها الأحمر الجذاب، وترغب الأمهات في تحضيرها لأولادها بأقل تكلفة وجودة عاليه، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بالخطوات.

براونيز بالريد فلفت

طريقة عمل براونيز بالريد فلفت

المقادير

- مقادير الطبقة الكريمية :

جبن كريمي : 225 جم

سكر : ربع كوب

بيض : 1 حبة

فانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق أبيض : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : كوب

- بيض : 2 حبة

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- بودرة كاكاو : ربع كوب

- ملح : رشّة

- خل : ملعقة صغيرة

- لون طعام : ملعقة كبيرة (باللون الأحمر)

- زبدة : 100 جراماً (غير مملحة)

- عين جمل : ربع كوب (محمص ومكسر)

- زبدة : ملعقة كبيرة (لدهن القالب)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب مستطيل الشكل بالزبدة، واتركيه جانباً.

ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم اتركيها جانباً.

اخفقي البيض جيداً في وعاء بواسطة المضرب اليدوي، ثم أضيفي الخل، والصبغة الحمراء، والفانيليا، والكاكاو، والسكر، والملح، والدقيق وعين الجمل، ثم صبّي الزبدة تدريجياً، وحركي بواسطة السباتيولا.

صبّي المزيج في الصينية مع ترك كمية من المزيج جانباً.

لتحضير الطبقة الكريمية:

في وعاء جانبي، اخلطي الجبن الكريمي، والسكر، والبيض، والفانيليا جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم وزعي المزيج على سطح الكيك.

خذي الكمية المتبقية من مزيج البراونيز ووزعيها بكميات صغيرة بأماكن متفرقة فوق الطبقة الكريمية.

حرّكي عود أسنان في الطبقة الكريمية ومساحات البراونيز، حتى تحصلي على رسوم مموجة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 35 دقيقة حتى النضج.

أخرجي حلى ريد فلفت براونيز من الفرن، واتركيه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم قطعيه وقدميه.