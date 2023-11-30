شريف العريان: ترشيح هداية ملاك لانتخابات اللاعبين بالأولمبية الدولية تأكيد لاستمرار التواجد المصري

عبر المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بترشيح البطلة هداية ملاك، صاحبة برونزيتي أولمبياد طوكيو 2020 وريو 2016 في التايكوندو، لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية المقررة خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد رشحت البطلة هداية ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية التي أعلنت اليوم اعتماد ترشحها رسميا لخوض الانتخابات ضمن قائمة تضم 32 لاعبًا على مستوى العالم.

وأوضح شريف العريان أن اللجنة الأولمبية المصرية اتخذت قرار ترشيح هداية ملاك خلال اجتماع مجلس الإدارة لما تملكه اللاعبة من سيرة ذاتية رائعة يأتي على رأسها ميداليتين أولمبيتين في طوكيو 2020 وريو 2016، بالإضافة إلى العديد من الميداليات الأفريقية والعربية والدولية وبطولات الجائزة الكبرى، ونهائي الجائزة الكبرى، هذا بجانب تمتعها بالخلق الرياضي المثالي على مدار مسيرتها الرياضية.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية أن تواجد هداية ملاك ضمن المرشحين للجنة اللاعبين هو تأكيد لاستمرار التواجد المصري في الحركة الأولمبية وذلك بعد تواجد البطلة العالمية السابقة في الخماسي الحديث آية مدني في عضوية لجنة اللاعبين خلال الدورة الماضية.

واختتم العريان تصريحاته قائلًا: أن التواجد المصري داخل اللجنة الأولمبية الدولية له أهمية كبرى في مجال الإدارة الرياضية ويلعب دورًا هامًا في مسيرة الحركة الأولمبية الدولية.