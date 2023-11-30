الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد وزد بالدوري.. تعادل بدون أهداف في الشوط الأول

الاتحاد وزد
الاتحاد وزد

انتهت مجريات الشوط الأول بين فريق الاتحاد السكندري وضيفه زد إف سي بدون أهداف، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد في الدوري
حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، ناصر ناصر.

خط الهجوم: بنجامين بواتنج، رجب عمران، جوب مابولولو.

تشكيل زد أمام الاتحاد السكندري في الدوري 
حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - مصطفى العش.
خط الوسط: بيتر ميتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - ديلسون كاموني.

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