النعماني يفتتح وحدة الكشف المبكر عن ضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة بمستشفى سوهاج الجامعي

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وحدة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بمستشفى سوهاج الجامعي، وذلك بتكلفة ١٥٠ الف دولار مساهمة من نوادي روتاري الدولية بألمانيا ومصر الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رودجر شنوفيلد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة أولدنبورج، والدكتور محمد عوض طاهر رئيس نادي روتاري مصر الجديدة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور عبد الرحيم عبد ربه رئيس قسم الاطفال.

وقال الدكتور حسان النعماني أن تلك الوحدة ستساهم في تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي انطلقت فى سبتمبر عام ٢٠١٩، تعد محوراً هاماً في تقديم الرعاية الصحية للأطفال، وحصولهم علي الخدمات الصحية بجودة عالية، وذلك بإتباع أحدث أساليب العلاج، لخدمة أطفالنا من داخل المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وثمن "النعماني" التعاون المشترك مع نوادي روتاري بسرعة إنشاء تلك الوحدة بالمستشفي الجامعي، مما ينعكس ذلك على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، مؤكداً علي أهمية الدور الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والخدمة العلاجية للحفاظ علي صحه المواطنين.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي ان الوحدة تضم فريق طبي متكامل علي مستوي عالي من الكفاءة، لتقديم الخدمات العلاجية للاطفال، موضحاً انه تم تنفيذ برنامج تدريبي لأطباء الجامعة بمستشفي إفنجليش بألمانيا طبقاً لبروتوكول التعاون، وذلك لتدريب الأطباء علي استخدام الأجهزة الموجودة بالوحدة .

وأوضح الدكتور عبد الرحيم عبد ربه ان الوحدة تشمل علي أربعة أجهزة للكشف المبكر عن ضعف السمع عند الاطفال حديثي الولادة، وجهاز لقياس جهد العصب السمعي، وذلك في الحالات الايجابية لضعف السمع، وثلاث أجهزة لاب توب متصلة بتلك الأجهزة لطبع نتائج الاختبارات، مشيراً الي انه سوف يتم تحويل الأطفال ضعاف السمع بعد فحصهم الي وحدة السمعيات بقسم الانف والاذن والحنجره لاتمام عملية العلاج والمتابعة.

حضر الافتتاح كلاً من الدكتور الشاذلي صالح وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، الدكتور محمد عبد الغفار مدير وحدة السمعيات، الدكتور مصطفي احمد علي يوسف نائب مدير وحدة السمعيات، أمير سابا منسق نادي روتاري مصر الجديدة، الطبيبة إبتسام محمد الرمادي منسق المشروع بوحدة الأطفال حديثي الولادة، وعدد من ممثلي نادي روتاري مصر الجديدة وروتاري سوهاج وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.