دورة تدريبية حول تفسير الخرائط الجيو فيزيائية بكلية علوم الأرض

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 227، على تنظيم كلية علوم الأرض دورة تدريبية في تفسير الخرائط الجيوفيزيائية وعلاقتها بالمحاجر والمناجم والبترول لطلاب وخريجين وطلاب الماجستير بالكلية ، كما وافق المجلس على تدريب 40 طالب من الفرقة الثالثة بأحد شركات التعدين في أجازة نصف العام الدراسي القادم جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس

من جانبه أكد الدكتور منصور على أهمية هذا التدريب والذي يهدف إلى ربط الدراسة النظرية بالكلية بأرض الواقع، وتقديم فرص تدريبية تحاكي العمل بالشركات الكبرى في مجال تعدين والبترول، وبالتالي توفير فرص لإكتساب الطلاب المهارات العلمية والعملية المتخصصة التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج



