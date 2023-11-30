الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير استراتيجي: مصر في مرحلة تحتاج لاستكمال مشروعاتها التنموية

محمد فايز فرحات مدير
محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجة

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على الأهمية الشديدة للحظة التي تُجرى فيها الانتخابات الرئاسية من أكثر من زاوي، إذ إن مصر في مرحلة تحتاج إلى استكمال المشروعات التنموية ومشروع التحديث الضخم الذي يجري منذ عام 2014 حتى الآن. 

 

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وأضاف “فرحات” خلال مداخلة هاتفية  عبر قناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن الدولة واجهت تحديات عديدة على المستوى الداخلي خصوصًا في السنوات الأولى لعصر الرئيس عبدالفتاح السيسي مع موجة الإرهاب التي تبعت إزاحة حكم الإخوان في عام 2013.

 عملية التنمية في مصر

وتابع، أن عملية التنمية والتحديث الجارية في مصر بحاجة إلى مراحل أخرى؛ كونها تراكيمة وهذا يؤخذ في عين الاعتبار سواء من قبل المصريون بالخارج أو الداخل، موضحا أن انتماء مصر في مصاف الدول الناشئة والصاعدة مصدر للفخر لكل المصريين.

مصر نجحت في الانفتاح على المجتمع الدولي 

وأشار إلى أن مصر نجحت في الانفتاح على المجتمع الدولي بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت تمتلك علاقات دولية قوية مع القوى الصاعدة في النظام الدولي والقوى الرئيسية أيضًا،  فوضعها  في المجتمع الدولي الآن يختلف عن نظيره في الماضي كثيرا.

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