رصف وتطوير شارع تقسيم المعلمين وتفريعاته الموازي للسكة الحديد بمنطقة حي الزهور بالزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ رئيس حي أول الزقازيق، بالتنسيق مع مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام، لرفع مخلفات القمامة والبناء من شارع تقسيم المعلمين وتفريعاته الموازي لشريط السكة الحديد بمنطقة حي الزهور بمدينة الزقازيق، وذلك تمهيداً لبدء أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع بطول 4 كم ومتوسط عرض من 8 : 10 متر ، بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه ، بمعرفة جهاز تعمير سيناء ، وذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وفتح محاور مرورية جديدة.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، أوضح رضا بكري رئيس حي اول أنه بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالديوان العام، تم الإنتهاء من رفع 200 طن قمامة ومخلفات بناء ورتش من شارع تقسيم المعلمين ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، والبدء في أعمال تسوية الشارع وتفريعاته وذلك في حضور المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ومحمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام وممثلي جهاز تعمير سيناء.