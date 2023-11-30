الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الروسي يتصدى لـ 3 هجمات أوكرانية على محور زابوروجيه

قوات روسية
قوات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الجنود الروس أحبطوا ثلاث هجمات شنتها القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجي وهزموا ثلاثة أليات أوكرانية، واسروا نحو 30 جنديا.

 

وأوضحت الدفاع في بيانها "على اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء المجوقل 82، ألوية "ييغر 71" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية فيربوفوي في منطقة زابوروجيه".

الرئيس الاوكراني

وتجدر الإشارة إلى أن القوى العاملة للواء 118 الميكانيكي و46 الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 15 من الحرس الوطني للأغراض التشغيلية قد هزمت أيضا في منطقة رابوتينو وشمال نوفوبوكروفكا في منطقة زابوروجيه.

 

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت في المعارك 30 جنديا وثلاث مركبات قتلوا وجرحوا".

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتحرير قرية أرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

 

وجاء في بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة وحررت منطقة أرتيوموفسكوي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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