رئيس مدينة رأس غارب يناقش 12طلبا فى لقاء المواطنين

واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم الاربعاء لقاؤه الدورى مع المواطنين حيث حرص على الإستماع إلي الأهالى وتلبية طلباتهم وفقا للقانون .

و ناقش رئيس المدينة خلال اللقاء (12) طلبا مقدم من المواطنين ،بحضور مديرى ادارات خدمة المواطنين و الاملاك والايرادات والادارة الهندسية و الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين.

وتنوعت الطلبات ما بين الحصول على وحدات سكنية ، الحصول على وحدات سكنية بديل العشوائيات ، طلب الحصول على رخصة كشك . وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة بما لايخالف القوانين واللوائح المنظمه لها .

وأكد نديم على الاستمرار في عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل اسبوعى لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها .

وذلك في ضوء فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ الاحمر بالاهتمام بلقاء المواطنين الاسبوعى .