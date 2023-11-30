ضبط 8 أطنان دواجن مخالفة خلال حملات تفتيشية بكفر صقر

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية قامت بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، الرقابة الإدارية" بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمركز كفر صقر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط ٨٠٠٠ كيلو جرام تقريباً دواجن مخالفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.