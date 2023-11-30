دورات تدريبية لـ 828 متدربًا بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية

قال الدكتور ممدوح الشرقاوي، مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية، إن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم، البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية، الموارد البشرية، بنوك بورصة، تحكيم دولي).

وأشار الشرقاوي إلى أن المركز خلال شهر نوفمبر الجاري قام بتنفيذ ٤ دورات تدريبية لعدد ٨٢٨ متدرب كالآتي: عقد دورات التأهيل على برامج ICDL شملت: (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها ٤٣٢ متدربًا، وتم عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows -IT- Word- Excel- POWERPOINT- ACCESS- web Search-Mob.App- اختبارات التحول الرقمي ) استفاد منها ٣٣٦ متدربا.

كما تم عقد دورة عن منظومة التراخيص استفاد منها ٤٥ متدربا، وعقد دورة عن منحة الطاقة المتجددة "وزارة الاتصالات"؛ استفاد منها ١٥ متدربا.

أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز قام باستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح ( الاجتماع الأول ) - ( الاجتماع الثاني ) تضم أعضاء من: ( الإدارة الهندسية - الديوان العام - لجنة تظلمات التصالح).

يشار إلى أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع، لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.