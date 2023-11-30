الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 113 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء في ضبط (113قطعة سلاح نارى بحوزة 98متهما)، في حملة أمنية. 

اقرأ أيضًا: ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية الحكومية

txt

متوفى ومصابون جراء حريق مخبز بعين شمس

txt

قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه


 

 وذلك على النحو الآتي:

(8) بنادق آلية.

(12) بندقية خرطوش .

(3) طبنجات.

(90) فردا محليا.

(148) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزائن متنوعة.

(202) قطعة سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مُساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

متوفى ومصابون جراء حريق مخبز بعين شمس

قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية الحكومية

كشف ملابسات واقعة إنهاء حياة مزارع بأسيوط

سقوط تاجر مُخدرات في المعصرة

القبض على قائد سيارة ينهي حياة شخصٍ بالقاهرة

تاجر مُخدرات يسقط في قبضة الشرطة بسوهاج

شرطة النقل تضبط 1687 قضية متنوعة

الجريدة الورقية