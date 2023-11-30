على الطريقة السعودية.. حضري حليب اللوز واحمِ جسمك من الأمراض

حليب اللوز من المشروبات الغنية بالعديد من الفوائد المذهلة للجسم، ويكون البديل الصحي للحليب البقري العادي، فاللوز من المكسرات المفيدة للشعر والجسم؛ لذا يُنصح بتناوله يوميًا، وفيما يأتي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

حليب باللوز

طريقة عمل حليب باللوز على الطريقة السعودية

المقادير

- للتزيين:

لوز : ملعقة كبيرة (مفروم شرائح)

القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : كوبان

- دقيق : ملعقة كبيرة (طحين الأرز)

- سكر : ملعقة كبيرة

- لوز : ملعقة كبيرة (مفروم)

- حبهان : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير

1. ضعي الحليب في قدر على نار منخفضة حتى يصبح دافئا.

2. أضيفي الأرز المطحون ومع التحريك حتى يصبح الحليب كثيفا.

3. أضيفي اللوز والسكر والحبهان وحركي جيداً حتى يغلي المزيج.

4. أطفئي النار وصبي الحليب في أكواب وزينيه باللوز الشرائح والقرفة المطحونة وقدميه ساخنا.

فوائد حليب اللوز

صحة العظام

نظرًا لأن حليب اللوز غني بالكالسيوم وفيتامين D، فإن تناوله سيساعد في الحفاظ على عظام قوية وصحية.

مستويات السكر في الدم

لا يسبب حليب اللوز غير المحلى ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري. إن حليب اللوز من المشروبات منخفضة الكربوهيدرات لذا فهو يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

فقدان الوزن

لأن حليب اللوز منخفض السعرات الحرارية والسكر، فإن تناول كميات كبيرة منه لا تتسبب في زيادة الوزن. يحتوي اللوز أيضًا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة MUFA، التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

صحة القلب

يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الدهون الصحية، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعد مفيدة لصحة القلب.

ويمكن لشرب حليب اللوز أن يخفض الكوليسترول الضار LDL ويزيد الكوليسترول الجيد HDL، وبالتالي يحسن صحة القلب.

يكافح أضرار الجذور الحرة

يعتبر حليب اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو ضروري لحماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة. يحارب فيتامين E أيضًا الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.