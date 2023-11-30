المكتبة المتنقلة بمكتبة مصر العامة تُنظم يوم ترفيهي لطلبة مدرسة الأمل للصم بالقنايات بمشاركة 30 طالب

قالت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، نظمت المكتبة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم؛ يوم ترفيهي لعدد 30 من طلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة القنايات، وذلك ضمن فعاليات المكتبة المتنقلة.

وأشارت إلى أن اليوم الترفيهي تضمن عرضًا لمسرح عرائس يصاحبه ترجمة بلغة الإشارة، وأنشطة بازل وتنمية مهارات، وأنشطة حركية، ومسابقات وتلوين، ورسم على الوجه.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام إيمانا بأهمية هذه الفئة، واستمراراً لدعمها ودمجها في المجتمع، لافتاً إلى أنه تم إفتتاح مركز متخصص لتنمية مهارات ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، لتشجيعهم على القراءة، والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية، وإدماجهم في المجتمع وجعلهم فئة منتجة في المجتمع تسهم بعملية التنمية الشاملة.