فحص 550 ألف طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الشرقية، عملها المكثف لتقديم الخدمات الطبية وفحص السمع للأطفال ضمن خطة المبادرة، بجميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك بالتزامن مع خطة عمل المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، حيث تم فحص ٥٥٢٨٣٩ طفل حديثي الولادة "من عمر يوم إلى ٢٨ يوم" حتى الآن، بنسبة تغطية بلغت ٩٣%، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن وزارة الصحة والسكان، قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد ٢٣٤ جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلى ٣٥٥ جهاز موزع على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم إجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الإحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.