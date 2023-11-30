"الرحمن الرحيم" أسماء الله وصفاتها

“الرحمن الرحيم”.. لله سبحانه وتعالى صفات وأسماء متعددة ومتنوعة تدل على اتصافه بالكمال، منها: الرحمة، والرحمة هي الرقة والتعطف، وهي من أعظم صفات الله تعالى، فالله تعالى هو الرحمن الرحيم، أي المتصف بالرحمة الواسعة التي تشمل جميع مخلوقاته، سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا.

الفرق بين الرحمن والرحيم:

الرحمن: اسم من أسماء الله تعالى، يدل على الرحمة الواسعة التي تشمل جميع مخلوقاته، سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا.

الرحيم: اسم من أسماء الله تعالى، يدل على الرحمة التي تشمل المؤمنين فقط.

وبالتالي، فإن معنى الرحمن أعم وأشمل من معنى الرحيم، وذلك لأن الرحمن يدل على الرحمة الشاملة لجميع مخلوقات الله تعالى، أما الرحيم فيدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين.

صور لرحمة الله تعالى

بعث الرسل: لهداية الناس من الضلال إلى النور والحق.

إنزال الغيث: لإحياء الأرض والنباتات.

خلق الأمومة: لرعاية الأطفال والعناية بهم.

الإسلام دين الرحمة

الإسلام هو دين الرحمة، وقد أمر الناس أن يرحموا بعضهم البعض، وأمر بالرفق بالحيوان ورحمته. كما أن المسلم عندما يقرأ القرآن أو يقف للصلاة أو قبل الأكل والشرب، فإنه يقول "بسم الله الرحمن الرحيم"، أي أنه يتوكل على الله فقط في كل أعماله وفي حياته، ويبدؤها بقوةٍ من الله الخالق المتصف بالرحمة الواسعة.