رئيس مدينة الغردقة يتفقد اعمال القافلة الطبية للكشف على العيون بجمعية الهداية

تفقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينةالغردقة ظهر اليوم بحضور الدكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات بالبحرالأحمر أعمال القافلة الطبية المجانية للكشف على أمراض العيون والتي تنظمها شركة الريادة للخدمات التشخصية والعلاجية بالتعاون مع قوافل ابن البلد الخيرية

حيث تفقد رئيس المدينة غرف الكشف للوقوف على مدى الامكانيات المتاحة لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين ، وغرفة الكشف الخاصة بالأبطال من الاطفال ذوي الهمم موصيا بالاهتمام بهم وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم .

وعلى هامش الزيارة استمع رئيس المدينة الى رأي اهالي المدينة عن القافلة والخدمات المقدمة منها وسؤالهم عن نوعية القوافل الطبية الراغبين في تنفيذها موكدا على استمرار تنفيذ القواقل الطبية بتخصصات متعددة كالعظام ، والاطفال والمخ والأعصاب



الجدير بالذكر ان اعمال القافلة الطبية بدات من اليوم الخميس ٢٠٢٣/١١/٣٠ بجمعية الهداية بجوار مسجد على مصلحي بالامل وتستمر خلال

* يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١٢/١ ( بوحدة الاحياء الصحية خلف مساكن الفيروز ) .

* يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢ ( بوحدة الميناء الصحية بالسقالة )

وذلك من الساعة ١٠ صباحا حتي نهايه اليوم والكشف علي اخر مريض مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تقدم شركه الرياده للخدمات التشخصية والعلاجية

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