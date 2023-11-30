ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة يوماً آخر بجهود مصرية قطرية

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة جرت بجهود مصرية قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد.

وأضاف “رشوان” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن تمديد الهدنة الإنسانية حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن عدد 10 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

وأشار إلى أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، محاولة لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية أكثر لقطاع غزة.

وواصل رشوان أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم، مستطردا:"مصر تتابع تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم، و تحث الطرفين على الالتزام بما جرى الاتفاق عليه، لافتًا إلى أنها ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

انتهاء هدنة غزة مرهون بتمديد قائمة الأسرى بين الطرفين





امتدت الهدنه في قطاع غزة اليوم الخميس، حيث أنها انتهائها مرهون بالافراج عن باقي الأسرى المحتجزين من كلا الطرفين اليوم الخميس، إذ أن الهدنة استمرت ليوميها السابع مع الافراج عن عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين ومن الجانب الإسرائيلي.

ومع تبقي ساعات على انتهاء الهدنة الحالية، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة قولها، إن التمديد سيعلن "بمجرد أن تسلم حماس القائمة التالية بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم".

وعبرت المصادر عن تفاؤلها بتمديد الهدنة لكنها قالت إنه "ليس هناك من شيء مؤكد لحين تسليم القائمة".

خلاف حول الأسماء

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن هناك خلافا بين إسرائيل وحماس على قائمة الرهائن الذين سيطلق سراحهم لتمديد الهدنة الحالية، مشيرة إلى أن إسرائيل تصر على أن تضم قائمة المحتجزين المطلوب الإفراج عنهم نساء وأطفالا، وفقا لما تم الاتفاق عليه في البداية.

فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي غير راض عن قائمة المحتجزين التي أرسلتها حماس، ويرون أنها "لا تلبي المعايير الإسرائيلية".

وبحسب القناة، قال مجلس الحرب الإسرائيلي، إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي، سيتم استئناف القتال.

الإفراج عن 30 أسيراً

في موازاة ذلك، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، فجر الخميس، أنها أطلقت سراح دفعة جديدة من 30 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تنتهي مفاعيلها صباح الخميس إذا لم يتّفق الطرفان على تمديدها.

أتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 أسيراً، هم 10 إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.