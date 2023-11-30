دار المحفوظات تُنظم ورشة تعريفية بجامعة جنوب الوادي

أقيمت بجامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، ورشة عمل، لشرح لائحة دار المحفوظات، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والسيد أمين عام الجامعة والسيدة أمين عام الجامعة المساعد .

في إطار قيام الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية- وهى هيئة خدمية تابعة لوزارة الثقافة- بأداء مهمتها في حفظ التراث الوطني .

حاضر فيها كل من خالد محمود أبو المجد مدير عام الإدارة العامة لجمع وحفظ الوثائق بدار الوثائق القومية، وصالح إبراهيم دسوقي باحث بدار الوثائق القومية.

بحضور الدكتورة شادية بكري مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة عضو لجنة المحفوظات ومنسق ورشة العمل وأعضاء لجنة المحفوظات ، مديري العموم ، أمناء الكليات ، مديري الإدارات بالجامعة.

وتناولت ورشة العمل شرح لائحة المحفوظات بالتفصيل ، والرد علي الاستفسارات المختلفة للسادة المعنيين بالمحفوظات بجامعة جنوب الوادي .

وأضافت الدكتورة شادية بكري بأن ورشة العمل تأتى في اطار طلب موافاة دار الكتب بأسماء أوعية الحفظ والفترة القانونية لاستخدامها داخل الوحدات الإدارية بالوزارة، وتحديد درجات السرية لهذه الملفات حتي يتسنى عرضها علي اللجنة العليا لدار الوثائق القومية بوزارة الثقافة لتحديد أهميتها التاريخية ومدد حفظها بالجهات الرسمية وداخل دار الوثائق القومية.

وقامت اللجنة بزيارة الإدارات المختلفة بمستشفى الجامعة ، والمخازن المركزية لتوضيح قائمة المحفوظات المطلوب الاستغناء عنها لإستيفائها مدة الحفظ القانونية ( دفاتر وسجلات ومستندات)، والتى ليست عليها أية مطالبات قانونية أو إدارية داخلية أو خارجية.