"بسم الله".. أول من كتبها في الإسلام

بسم الله.. وردت رواياتٌ مختلفةٌ في أول من كتب بسم الله، ولكن يمكن الجمع بينها بالقول إنّ نبي الله سليمان -عليه السلام- هو أول من كتبها في كتابه لملكة سبأ وقومها الذي دعاهم فيه إلى الإيمان بالله وتوحيده، كما في قوله تعالى على لسان الملكة: (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ* إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ)، كما قيل خالد بن سعيد بن العاص -رضي الله عنه- هو أول من كتب البسملة في أول الكتب التي صدَّرها أهل مكة.

معنى البسملة

البسمة هي مختصر قول: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)، وفيما يأتي بيان معنى مفرداتها:

بسم: اسمٌ مشتقٌّ من السمة، أي العلامة، أو ما يدل على المسمى، أو السمو والرفعة، والباء للاستعانة، أي الاستعانة بالله.

الله: اسم الله الأعظم، وهو مشتقٌّ من إله.

الرحمن: اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني ذا الرحمة العامّة والشاملة، وهي شاملةٌ للمؤمنين وغيرهم في الدنيا، وللمؤمنين وحدهم في الآخرة.

الرحيم: اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني ذا الرحمة الخاصة، أي خاصة بالمؤمنين بالله والرسول واليوم الآخر.

ومعنى البسملة المجمل طلب العون من الله العظيم على إتمام العمل الذي يشرع المسلم فيه، وطلب القبول من الله تعالى، واستحضار بذكر اسمه تعالى أنّ كلّ عملٍ لا بدّ أن يكون خالصًا له.

حثّ الإسلام المسلمين على البدء بالبسملة قبل الشروع في أقوالهم وأفعالهم المختلفة، ومن ذلك ما يأتي:

تستحبّ البسملة قبل دخول الخلاء.

تستحبّ البسملة عند الشروع في الوضوء.

تستحبّ البسملة عند البدء بقراءة القرآن، أو في أول مجالس الذكر والعلم.

تستحبّ البسملة عند الأكل والشرب.

تستحبّ البسملة عند الجِماع.

تستحبّ البسملة عند الذبح.

تستحبّ البسملة على الصيد الذي يؤكل لحمه عند الشافعيّة، وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى القول بوجوبها.