ختام فعاليات الدورة التدريبية لشرح قانون الخدمة المدنية

شهد اليوم كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر ختام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بشرح قانون الخدمة المدنية

واشار سليمان في كلمته الي أن الدورات التدريبية هامة للغاية للعاملين بالجهاز الحكومي، لزيادة الوعي المعرفي للقوانين لمعرفة حقوقهم وأداء واجباتهم علي الوجه الامثل

ويعتبر برنامج الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 من أحد أهم البرامج التخصصية والمقدم للمديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة رفع الكفاءة الإدارية والفنية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

واوضحت الدكتورة رشا خميس مدير ادارة التدريب ان البرنامج تم تنفيذه بنظام اليوم التدريبي الكامل على مدار يومين متتاليين للعاملين بالموارد البشرية بالديوان العام لمحافظةالبحر الأحمر والوحدات المحلية التابعة فضلاً عن عدد من الإدارات ذات العلاقة وذلك لتوحيد المفاهيم والرؤى فيما يتعلق بأبواب القانون المختلفة.

حيث تم تنفيذ البرنامج من خلال شرح مروة الجمل مدير مديرية التنظيم والادارة بمحافظة البحر الأحمر مستعرضة جانب كبير من مواد القانون ولائحته التنفيذية .