الدهون المتحولة تشكل خطرًا على الصحة أبرزها الآيس كريم

يستهلك الكثير من الناس الدهون المتحولة في الأطعمة المختلفة، والتي وصفها الخبراء بأنها محرضة للأمراض الخطيرة.

ويوصي الخبراء في مجال التغذية الصحية بتجنب تناول الدهون السمراء، وخاصة ذات الأصل الاصطناعي، ويتم استخدام الدهون المتحولة بنشاط في صناعة المواد الغذائية؛ يتم الحصول عليها عن طريق معالجة محددة للزيوت النباتية.

وعندما تهدرج هذه الزيوت السائلة فإنها تأخذ شكل دهون صلبة ويرتبط استهلاكه ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

لماذا الدهون المتحولة ضارة بالصحة؟

أظهرت الأبحاث أن الدهون المتحولة لها آثار ضارة على الجسم، بما في ذلك

يزيد من مستويات الكولسترول LDL ("الضار").

خفض مستويات الكولسترول HDL ("الجيد").

زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين، أو تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين.

تنشيط موت الخلايا المبرمج (عملية موت الخلايا).

تسبب الالتهاب.

غالبًا ما تتواجد الدهون المتحولة، التي تشكل خطرًا على الصحة، في الأطعمة الشائعة لدى الروس، مثل الأطعمة المصنعة والآيس كريم.

وأخطر الدهون الصناعية توجد في السمن والوجبات السريعة ورقائق البطاطس والأطعمة المصنعة والآيس كريم ومع ذلك، حتى لو تخلوا عن كل هذه المنتجات، فإن الكثير من الناس يحصلون على حصة يومية من الإنفاق من خلال تناول الأطعمة المقلية.

مصادر للدهون المتحولة

وأوضح الخبراء أنه خلال عملية القلي التي تتعرض لها الزيوت النباتية، يمكن أن تفرز الدهون المتحولة.

اللحوم ومنتجات الألبان هي مصادر للدهون المتحولة، ولاحظت المعالجة ألكسندرا بيلوفا في محادثة مع MedicForum أن بعض أنواع الآيس كريم يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 0.5 جرام من الدهون المتحولة لكل وجبة.

دهون متحولة

وتحتوي منتجات الألبان المحتوية على الدهون على دهون متحولة طبيعية وبالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور عليها في منتجات اللحوم، كما يمكن لهذه الدهون المتحولة أن تؤثر سلبًا في الجسم مثل: الدهون الاصطناعية، على الرغم من أنها موجودة في الطبيعة.

وشدد المعالج على أن النظام الغذائي يجب أن يشمل أكبر عدد ممكن من الأطباق النباتية على مدار الأسبوع.