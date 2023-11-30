صحة الفيوم تنظم تدريب لرفع كفاءة الأطباء والتمريض

نفذت إدارة السن المدرسى بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتور يحيى فخر الدين مدير الادارة تدريب لرفع كفاءة ومهارات الأطباء البشريين، والتمريض من مقدمى خدمات الصحة المدرسية والمراهقين بالوحدات الصحية بالريف من مراكز (الفيوم -اطسا –سنورس)، وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتورجمال الكاشف مدير الادارة العامة للسن المدرسى، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى(WFP) والمعهد القومى للتغذية.

واستمر التدريب لمدة 4 ايام فى قاعتين وتم تدريب 30 طبيب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بينما تم تدريب 31 من التمريض بقاعة الدكتور احمد عثمان.

وتناول التدريب موضوعات اساسيات التغذية -القياسات الجسمية -تمراض سوء التغذية -مهام الصحة المدرسية التى تشمل خدمات وقائية وعلاجية -واكتشاف الامراض المعدية والمزمنة

وقام بالتدريب من الادارة العامة للسن المدرسى بوزارة الصحة الدكتور اسامة حسن و الدكتورة رشا على

ومن معهد التغذية والدكتورة جيهان فؤاد -عميد معهد التغذية السابق والدكتورة علا شوقى -استاذ بمعهد التغذية وذلك بحضور الدكتورة نيفين صموئيل -ممثلا من برنامج الغذاء العالمى.

مرور على المنشأت الطبية

ومن جهه اخرى قام الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتدشين حملة الملف العائلي بالمركز الطبى بكيمان فارس وذلك بناء علي توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتورخالد عبد الغفار و تعليمات الدكتورة سعاد عبد المجيد - رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض

بحضور الدكتور جمال الكاشف -مدير عام الادارة العامة للسن المدرسى بوزارة الصحة والدكتورة هاجر منسق طب الاسرة بقطاع الرعاية الاساسية والدكتورة نيفين شعبان - مدير ادارة الرعاية الاساسية والدكتور هانى انور- مدير ادارة البندر والدكتور رضا تاج -مدير ادارة المركز و جميع فرق الاشراف كما تم المرور علي مركز طبي السد العالي ومركز طبي الحادقة ووحدة طب الاسرة في منشأة عبدالله.

تستهدف الحمله الخاصة بتفعيل الملف العائلي والتى تستغرق خمس ايام خلال هذا الاسبوع عمل ملف خاص بكل اسرة واستدعاء الاسر لتفعيل الملف واستكمال البيانات وتلقي الخدمات الصحية في وحدات التطوير والطوارئ في الادرات الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالفيوم وهي مركز طبي كيمان فارس ووحدة منشأة عبدالله و مركز طبي سرسنا ووحدة سنهور القبلية ومركز طبي الغرق ومركز طبي ابوجنشو ومركز طبي الشواشنة.

788

9876

77777