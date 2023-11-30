الخميس 30 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يزيل 3 مخالفات بناء على نفقة المخالفين

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات

نفذ جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال  إزالة لـ٣  مخالفات بناء بمناطق متفرقة بمدينة القاهرة الجديدة،  وتم تحميل تكلفة الإزالات بالكامل على نفقة المخالفين، وتحرير مخالفات بها.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ إزالة لبناء دور مخالف بالقطعتين رقمي ٣٣ و١١٢ منطقة " ت" بجاردينيا، وتم فك وإنزال الشدة الخشبية، والتحفظ على مواد البناء بمخازن الجهاز بمعرفة رجال الأمن.

وأضاف الغيطي، أنه تم إزالة سور مخالف بالقطعة رقم ٢, ٤ بعمارات الشويفات بحي الشويفات بالتجمع الخامس، كما تم أيضاً إزالة أعمدة مخالفة بكمباوند سيزر.

وأكد  رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار رصد مخالفات البناء، وإزالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مضيفاً أنه سيتم تنفيذ حملات متنوعة لمنع المظاهر العشوائية، والمخالفات بجميع صورها.
 

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