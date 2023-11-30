الخميس 30 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي

وزير الإسكان الاجتماع
وزير الإسكان الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد الجزار، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالي الغربي.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، موقف دراسة طلبات توفيق أوضاع الكيانات وفقا لمخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع 140 كياناً، وجار استيفاء المستندات لـ112 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 84 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 49 كياناً، والصادر لها تراخيص بناء 32 كياناً.
 

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