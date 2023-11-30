إزالة 60 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية، ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

واستعرض المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بنى مزار - المنيا - ملوي - مطاي - مغاغة - سمالوط)، من إزالة 60 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ، 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى ، (الحسينية - أبو جرج) وحي شرق وغرب بمدينة بنى مزار، وإزالة 8 حالات تعدِِ بقري ، (صفط الخمار - تله - نزلة حسين - دمشير - طوخ الخيل) بمركز المنيا، وفى مركز ملوي تم إزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص بقري ، ( دروة - ابشادات) وحي شمال وغرب المدينة.

وفى مركز ومدينة مطاى ، تم إزالة 4 حالات تعدِِ بقرية إبوان وحي جنوب المدينة ، إلي جانب 8 حالات تعدِِ بقريتى آبا و طنبدى بمركز مغاغة، و8 حالات تعدِِ أخرى بقريتى ، الطيبة ، و العزيمة بمركز ومدينة سمالوط ، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.