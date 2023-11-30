نقيب المحامين يشارك في صلاة جنازة نجل أيمن عبدالحميد عضو المجلس

شارك نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في أداء صلاة الجنازة على نجل أيمن عبدالحميد، عضو مجلس النقابة العامة، التي أقيمت، ظهر اليوم الخميس، بمسجد السلام بمدينة نصر.

وقدم عبدالحليم علام، واجب العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يحسن عزاءهم، ويلهمهم الصبر والسلوان.

ونعى نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، الراحل نجل أيمن عبدالحميد عضو مجلس النقابة العامة، والذي وافته المنية إثر حادث أليم، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.