الخميس 30 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يشارك في صلاة جنازة نجل أيمن عبدالحميد عضو المجلس

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

شارك نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في أداء صلاة الجنازة على نجل أيمن عبدالحميد، عضو مجلس النقابة العامة، التي أقيمت، ظهر اليوم الخميس، بمسجد السلام بمدينة نصر.

وقدم عبدالحليم علام، واجب العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يحسن عزاءهم، ويلهمهم الصبر والسلوان.

ونعى نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، الراحل نجل أيمن عبدالحميد عضو مجلس النقابة العامة، والذي وافته المنية إثر حادث أليم، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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