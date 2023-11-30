الرئاسة الفلسطينية: أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن الأولوية الحالية لبلاده هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل.

وقال “الهباش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن الهدنة المؤقتة في غزة أعطت أملا بإمكانية البناء عليها، ونتطلع إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تستطيع الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل وترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا.. بينهم عهد التميمي





وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، فجر الخميس، أنها أطلقت سراح دفعة جديدة من 30 سجينًا فلسطينيًا بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، ويذكر أن الهدنة تم تمديدها ليومها السابع بعد الموافقة من حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي وإبلاغ الوسطاء بهذا الشأن.

أتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 أسيرًا، هم 10 إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.

وكانت قطر التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين أعلنت أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم ليل الأربعاء هم 16 قاصرًا و14 امرأة.

ومن بين المفرج عنهم عهد التميمي، الناشطة البالغة من العمر 22 عامًا والتي أصبحت من أبرز رموز المقاومة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتُقلت التميمي هذه المرّة قبل ثلاثة أسابيع بتهمة "التحريض على العنف" بسبب منشور على إنستجرام تؤكّد السلطات الإسرائيلية أنّها صاحبته، وهو ما تنفيه عائلة الشابة.

والمنشور المتّهمة به التميمي يتوعّد الإسرائيليين بـ"الذبح"، ويقول "نحن بانتظاركم في مدن الضفة جميعها".

وقالت والدتها ناريمان التميمي يومها، إن السلطات الإسرائلية تتّهم ابنتها "بنشر منشور يحرّض على العنف لكنّ عهد لم تكتبه"، مشيرة إلى وجود "عشرات الحسابات باسم عهد".

وتابعت الأم "لا علاقة لعهد بهذه الصفحات، وعندما تحاول عهد إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتم حظره على الفور... ليس لعهد حساب على إنستغرام".