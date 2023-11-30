هنري كيسنجر.. 100عام تسرد رحلة الثعلب العجوز وعراب السياسة الأمريكية

رحل عن عالمنا اليوم، الثعلب الدبلوماسي وصانع السلام الحائزعلى جائزة نوبل هنري كيسنجر، عن عمر تجاوز 100 عام، تاركًا خلفه إرثًا ثريًا وكبيرا على مدى عقود في السياسة الخارجية الأمريكية.

هنرى كيسنجر.. الثعلب العجوز

رسم الزمن خطوطه على وجه الثعلب العجوز خلال 100 عام ، وسط نخبة من كبار رجال السياسة فى الولايات المتحدة، كى يستحوذ على سجل حافل من الانجازات السياسية والانتصارات في محافل السياسة الدولية، لعراب السياسة الأمريكية.

هنري كيسنجر

تلفت انتباهك نظارته السميكة والرتابة الحادة في طريقة كلامه التي لم تفقد أبدًا لمسة من لغته الألمانية الأصلية، تعرفه منذ اللقاء الأول من نظراته العميقة حتى صنفه الباحثون على أنه من أكثر وزراء الخارجية الأمريكان تأثيرًا في الخمسين سنة الأخيرة.

على مدى عقود من الزمان، بات من الصعب تجاهل تأثير هذه الشخصية الكاريزمية وذكائها الحاد اللذين ميزا المسيره الحافلة بالنجاحات والانتقادات، على حد سواء.

على الرغم من تجاوزه الـ100 عام ولكنه كان نشيطا فى أيامه الأخيرة، حيث كان حريضا على حضور الاجتماعات في البيت الأبيض، اضافة الى نشر كتاب عن أنماط القيادة، وشهد أمام لجنة في مجلس الشيوخ بشأن التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية.

هنري كيسنجر

والمثيرللإنتباه تميزه عن أقرانه من هذا الجيل فلم يكتفى بالجلوس فى المنزل ولكنه حرص خلال يوليو 2023، على إجراء زيارة مفاجئة إلى بكين، ليلتقى بالرئيس الصيني شي جين بينج.

عُرف عراب السياسة الأمريكية ببعض تنبؤاته وآرائه التي مازالت تثير الجدل، بداية من قبوله التعامل مع الصين الشيوعية حيث تعتبره بكين محور العلاقات بين بكين وواشنطن، فيما تميز بدوره في عملية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978 وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، اضافة الى أنه تنبأ باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ووقوع صدام مُحتمل بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة .

أشاد عدد كبير ببراعة كيسنجر وخبرته الواسعة، بينما اعتبره آخرون جانبًا من الجرائم الحربية بسبب دعمه للدكتاتوريات المناهضة للشيوعية، خاصة في أمريكا اللاتينية.

هنري كيسنجر

هنرى كيسنجر "ألمانى الأصل"

في 27 مايو 1923 ولد هاينز ألفريد كيسنجر في فورث بألمانيا، ، لينتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1938 قبل حملة النازية ضد اليهود الأوروبيين.

هنري كيسنجر

تغير اسمه إلى هنري، ليصبح كيسنجر مواطنًا أمريكيًا عام 1943، وخدم في الجيش بأوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، ثم انتقل إلى جامعة هارفارد من خلال منحة دراسية، حيث حصل على درجة الماجستير في عام 1952 والدكتوراه في عام 1954، وعمل في الجامعة المرموقة لمدة 17 عامًا.

فى عام 1955تولى كيسنجر منصب مستشار بمجلس تنسيق العمليات التابع لمجلس الأمن القومي الأمريكي، كى يبدأ نجمه في اللمعان، ويضع بصمته على معظم السياسات الأمريكية الخارجية، ليصبح كيسنجر في مكانة مميزة من التيار الرئيسي للحزب الديمقراطي.

هنري كيسنجر

أصبح كيسنجر مستشار الأمن القومي الأمريكي عام 1969، في عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، حيث لعب دورا عاما في الوساطة بين الولايات المتحدة وفيتنام، عام 1975 من ثم إحلال السلام إبان اندلاع حرب فيتنام.

هنرى كسينجر والشرق الأوسط

بدأت علاقته تتصل بالشرق الأوسط، عام 1973 عندما كان وزيرًا لخارجية الولايات المتحدة، في إدارة ريتشارد نيكسون، كى يلعب دورًا مهمًا في وقف إطلاق النار وعملية السلام بين مصر وإسرائيل في حرب أكتوبر، اضافة الى توقيع الطرفين على معاهدة كامب ديفيد عام 1978.

استمر فى تولى الكثير من المناصب خاصة بعد تنحي نيكسون عام 1974، وتولي جيراد فورد رئاسة الولايات المتحدة.

هنرى كيسنجر والصين

وكان له دور بارز في إعادة العلاقات الأمريكية الصينية، وذلك بعد تولي الحزب الشيوعي لمقاليد الحكم في الصين، حيث أنه فى ذلك التوقيت لم تعترف الولايات المتحدة في البداية به، متمسكة بموقفها السياسي المعترف بتايوان ممثلًا شرعيًا لجمهورية الصين الشعبية،ولكن الأمر لم يدم طويلًا، ليضع بصمته ليتغير الأمر عام 1971، بعد وصول الرئيس الأمريكي نيكسون إلى بكين مع وزير خارجيته، ومن ثم الاعتراف بالصين وعضويتها في الأمم المتحدة.

هنرى كيسنجر وحرب روسيا وأوكرانيا

أثارت تصريحات حالة من الجدل خاصة بعد تصريحه حول الحرب الروسية الأوكرانية، حين كان مؤيدًا لإنهاء الصراع بتنازل أوكرانيا عن دونباس، مما أغضب الادارة الأوكرانية.

هنري كيسنجر

هنرى كيسنجر الثعلب والدب الروسى

تحدث كيسنجر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد لقائه عدة مرات ، أولاها في أوائل التسعينيات، عندما كان الأخير نائب عمدة مدينة سانت بطرسبورج، وقال: "اعتقدت أنه محلل صاحب رؤية، ويرى أن روسيا عبر مراحل الزمن المختلفة، تمكّنت من التماسك، فقد جاء السويديون والفرنسيون والألمان لمحاولة غزو روسيا، وكان بعض ذلك عبر أوكرانيا، لكنهم جميعًا تعرضوا للهزيمة؛ لأنها أرهقتهم.. هذه هي وجهة نظر بوتين".

هنري كيسنجر

وتابع الثعلب رأيه حول الدب الروسي: مشكلة بوتين هي أنه رئيس دولة أخذت في التدهور، وفقد إحساسه في هذه الأزمة، وليس هناك أي عذر لما فعله"، في إشارة إلى بدء الحرب في أوكرانيا.

كيسنجر أسوشيتس

عام 1982، غادر الثعلب العجوز منصبه على مدى العقود الأربعة الماضية ، حيث قدم "استشارات جيوسياسية" لعشرات من الزعماء والقادة والحكومات في مُختلف أنحاء العالم، دون الكشف عن أسمائهم، مُستغلًا خبرته وحنكته السياسية، وذلك من خلال شركته الاستشارية "كيسنجر أسوشيتس".

هنري كيسنجر

تتميز شركة كيسنجر للاستشارات بمكانة مميزة في واشنطن والخارج، بما في ذلك بين الديمقراطيين، مثل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي قالت ذات مرة إنها "تثق بنصيحة صديقها" مما يشير الى هنرى كيسنجر.

كيسنجر ومؤلفاته

قام كيسنجربتأليف 17 كتابًا، معظمها يتعلق بالسياسة الخارجية، تضم "الأسلحة النووية والسياسة الخارجية" (1957)، و"هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟: نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين" (2001)، و"عن الصين" (2011).

يمتلك ثلاث مُذكرات: سنوات البيت الأبيض (1979)، سنوات من الاضطرابات (1982)، سنوات التجديد.(1999)، وكان آخر إصدار له هو "النظام العالمي" في عام 2014، والذي نال إشادة من وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.

هنري كيسنجر

ثروة هنرى كيسنجر

كشفت العديد من التقارير الإعلامية بأن ثروة كيسنجر الصافية تبلغ 50 مليون دولار.

وقالت مقالة في صحيفة نيويورك تايمز عام 1979 أن مذكراته كان من المُتوقع أن تجني 5 ملايين دولار، حيث يعد المحاضر الأعلى أجرًا في الدائرة، اضافة الى أن راتبه المقدر بـ400 ألف دولار أقل من قيمته الحقيقية.