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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج غدًا

الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين في الخارج

أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج توجيهاته إلى كل فروعه وأعضائه في خارج مصر إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في كل اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات وبعض المقار التي أشار إليها بيان وزارة الخارجية .

أكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أنه لا صوت يعلو في الاتحاد فوق صوت الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غداً الجمعه والسبت والأحد الموافق ٣،٢،١ ديسمبر ٢٠٢٣.

استعد القيادات ووكلاء المرشحين للعملية الانتخابيه بعد تجهيز كافة ما يلزم للحشد من توفير المواصلات المناسبه والاطعمه والمياه وشوادر للأماكن المفتوحه بعد توفير بوسترات الدعوه للانتخابات ووسائل الدعاية المتنوعة والالكترونيه .

عقد المهندس  اسماعيل احمد علي عدة اجتماعات عبر منصة زووم لكل الجاليات والفروع والاطمئنان على كافة الاستعدادات في كل دولة وحسب توقيت المحلي لكل دوله خصوصا في دول المهجر وامريكا تحديدا حيث تبعد مقار اللجان الانتخابية عن أماكن سكنهم بمسافات بعيدة قد تصل لبضعة مئات من الكيلومترات وأن التنسيق في طريقة السفر والعودة من وإلى اللجان أمر هام جدا .

 

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