12 ديسمبر.. انطلاق أكبر معرض للصناعات الغذائية بمصر وإفريقيا

تنطلق فى القاهرة يوم 12 ديسمبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية فاعليات الدوره الثامنه لأكبر معرض للتصنيع الغذائى فى مصر، وثاني أكبر معارض منطقة المنطقة الأفريقية بعد معرض جلفوود دبى نظرا لضخامة مساحات العرض ،وأعداد الشركات المشاركه وأيضا الزوار .

يقام المعرض على نظام المعارض الدوليه الكبرى من حيث فترة المعرض حيث لا تزيد عن أربعة أيام وهى الفتره المعمول بها عالميا .

وصرحت داليا قابيل رئيس مجلس إدارة شركة كونسبت المنظمة للمعرض، أن عدد الشركات المشاركة فى دورة العام الحالى يصل إلى 800 شركة بزيادة 100 شركة عن دورة العام الماضى، كما تم دعوة أكثر من 500 مشتر وشركة عربية وأجنبية.

وأشارت المدير العام للمعرض إلى أن دول تركيا، والامارات ، والمملكه العربيه السعوديه ، والهند ، وبولندا والأردن ،إندونيسيا ،أذربيجان ،اليابان ، إيطاليا ،باكستان ،البرازيل ،بنين ،الكويت ، فيتنام ، اسبانيا ،روسيا ،بيلاروسيا ، فرنسا ،اليونان ،تايوان ،تونس المانيا ،الصين ،بلغاريا ،سويسرا وغيرها ستشارك بأجنحة كبيرة فى فاعليات المعرض والذى سيقام لأول مره فى ثلاث أجنحة .يتضمن هيكل المعروضات كل اصناف السلع الغذائية تقريبا وتقدر بعشرات الأصناف ومنها ،منتجات الألبان والسكريات والعصائر والأجبان ،البقوليات المنتجات الحيوانية ،الأسماك، التمور ، الأغذية الخفيفه والمقرمشات، المعلبات ،الخضروات المجمده ،الزيوت النباتية . من المنتظر أن يلقى المعرض نجاحات كبيره فى ظل أزمة الغذاء التى تشهدها أعداد كبيره من بلدان العالم متأثرة بإلإرتفاعات غير المسبوقه فى معدلات التضخم نتيجة الحرب الروسيه الاوكرانيه والتى جاءت بعد أزمة جائحة كورونا .يعد المجلس التصديرى للصناعات الغذائيه ،وكذا الحاصلات الزراعية من أهم الشركاء الداعمين لمعرض فوود افريكا .