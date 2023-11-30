لودر ينهي حياة طفل حال تواجده أمام منزلهم بالمنشاة

استقبل مستشفى المنشاه المركزي طفل في الرابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صدمه لودر خاص أمام منزلهم عن طريق الخطأ أثناء رجوعه للخلف حال قيامه بأعمال الحفر وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وضبط اللودر وقائده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من المستشفى المركزي بوصول "محمود . م . ع . ا" 14 سنة عامل ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث تصادم .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال عم المتوفـي "محمود . ع . ا" 40 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد نجل شقيقه المذكور أمام منزله إصطدم به لودر خاص قيادة "راشد . ع . ع . ا" 52 سنة سائق ومقيم دائرة المركز أثناء رجوعه للخلف حال قيامه بأعمال حفر وذلك عن طريق الخطأ مما أدى لوفاته ونفى الشبهه الجنائية .

تم ضبط اللودر وقائده وافاد بمضمون ما سبق عن طريق الخطأ .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .