الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عامل شرع في إنهاء حياة آخر بسبب خلافات بينهما بجهينة

مستشفى جهينة المركزي
مستشفى جهينة المركزي

استقبل مستشفى جهينة المركزي عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .


 

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى جهينه المركزي لمركز شرطة جهينة بوصول "محمود . ا . ا . م" 21 سنة عامل ومقيم دائرة المركزمصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى .


 

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "محمد . ر . ف . ع" 23 سنة عامل - ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها بسبب خلافات بينهما .


 

 تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعه لذات السبب .


 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

مواد متعلقة

مايا مرسي تلتقي رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان لبحث سبل التعاون

جهاز حماية المستهلك يشن حملات مكبرة بمختلف المحافظات (صور)

10 آلاف جنيه شهريًا.. إنجي حمادة تكشف مكاسبها من فيديوهات التيك توك

تاجر مُخدرات يسقط في قبضة الشرطة بسوهاج
الجريدة الورقية