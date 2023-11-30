ضبط عامل شرع في إنهاء حياة آخر بسبب خلافات بينهما بجهينة

استقبل مستشفى جهينة المركزي عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى جهينه المركزي لمركز شرطة جهينة بوصول "محمود . ا . ا . م" 21 سنة عامل ومقيم دائرة المركزمصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "محمد . ر . ف . ع" 23 سنة عامل - ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها بسبب خلافات بينهما .





تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعه لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .