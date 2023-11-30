خبير علاقات دولية: الدولة تهتم بما يُفرح أو يؤلم المصريين بالخارج (فيديو)

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، أن المصريين في الخارج مرتبطين ببلدهم وقضاياها ومستقبلها.

وأشاد "سنجر" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بتحركات الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في دعم المصريين في الخارج.

وأشار إلى أنه تم إصدار عدد من التشريعات لدمج المصريين في الخارج ودعمهم، وضمهم لنسيج الوطن، حيث يصل عدد المصريين في الخارج إلى 14 مليون مواطن، ويصل حجم ما يدخلوه للدولة 32 مليار دولار.

وواصل سنجر أن الدولة تستمع لمطالب المصريين في الخارج وتعمل على تنفيذها كما حدث في مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، فضلا عن توفير وحدات سكنية لهم، قائلا: "الدولة تهتم بكل ما يفرح أو يؤلم المصريين في الخارج".