عاطل يتخلص من حياته بسبب خلافات أسرية بسوهاج

تخلص عاطل في العقد الرابع من العمر يقيم بناحية نجع الهجارسة دائرة مركز سوهاج من حياته عن طريق شنق نفسه بحبل حال تواجده بمنزلهم لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بقيام عاطل بالتخلص من حياته داخل منزله بناحية نجع الهجارسة دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود جثمان "عماد . ح . م . ع" 37 سنة عاطل - ومقيم دائرة المركز يرتدي كامل ملابسه وبمناظرة الجثه تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة.



وبسؤال والدته "نادية . ا . ع . ح" 58 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت قيام نجلها المذكور بالإنتحار بشنق نفسه بواسطة حبل وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية.



تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.