قيادي فلسطيني: دور مصر أساسي في مفاوضات التهدئة داخل غزة (فيديو)

قال الدكتور محمد أبو سمرة، المفكر والقيادي الفلسطيني، إن الدور المصري هو الأساسي في مفاوضات التهدئة داخل قطاع غزة فضلا عن كونه رئيسي في كل الجهود المبذولة على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أهالي قطاع غزة والضفة الغربية في القدس المحتلة.

القضية الفلسطينية

وأضاف “أبو سمرة” في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الجهد المصري تجاه القضية الفلسطينية متكامل ومركزي من أجل وضع حد لكل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بصورة فاقت كل التوقعات والاحتمالات.

حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي

وتابع: “الحديث بشكل واضح للغاية ليس فقط عن وقف إطلاق النار وإنما عن منفذ سياسي يتم من خلاله البدء في إيجاد حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وما تم الإجماع عليه فلسطينيا، ويجب وقف لعبة العدو المتكررة على مدار الـ23 عام الماضية منذ انتفاضة الأقصى وحتى اليوم، إذ إنه يقوم كل عام أو اثنين يقوم بحرب تدميرية ضد أهالينا في قطاع غزة وصولا للضفة الغربية”.