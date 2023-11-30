وكيل صحة سوهاج يناقش خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعُا بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، ومديري الإدارات بالمديرية ومعاوني المديرية؛ لمناقشة الإستعدادات النهائية والخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة بسوهاج قامت بوضع خطة تأمين طبي شاملة خلال فترة الإنتخابات الرئاسية وشملت جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، مؤكدًا التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة المحافظة وذلك للعمل على تذليل اي صعوبات او عقبات أمام المواطنين .

وأشار أبو هاشم، إلى أنه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف في الأماكن المحددة والتي تشهد ازدحاماً كبيراً للناخبين، وكذلك توفير سيارات إسعاف للمرور على اللجان الانتخابية بصورة مستمرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئه الإسعاف المصرية، موضحاً انه سيتم رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع منشأت القطاع الصحي بالمحافظه خلال فترة الإنتخابات منوهاً أيضاً نشر فرق المتابعة من الطب العلاجي على مدار الساعة كما تم تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ وانعقادها بصورة دائمة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين، ومتابعه سير العمل لحظة بلحظة اثناء فترة الإنتخابات وتذليل أي عقبات او صعوبات قد تطرأ أثناء العملية الإنتخابية .

وحث وكيل وزارة الصحة، جميع العاملين بالقطاع الصحي وكذلك جميع أهالي المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الإستحقاق الإنتخابي لافتاً إلي أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج يشهد تطوراً كبيراً ودعما غير مسبوق للقطاع خلال الفترة الماضية والحالية، بالإضافة إلي انجازات مشروع حياة كريمة بالمحافظة.