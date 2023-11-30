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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تستكمل حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

تسجيل العمالة غير
تسجيل العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

استكملت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات، وشمولهم بمظلة الحماية التي توفرها المديريات بشكل دوري للمسجلين بقواعد بياناتها.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، أنه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً لجميع المصريين ، قامت المديرية من خلال إدارة  العمالة غير المنتظمة، بحصر العمالة غير المنتظمة لموقع العيادات الخارجية بمستشفى هيئة قناة السويس، وقام بعمليات الحصر احمد حامد مدير الإدارة، وخالد عيد المسئول المالي، وشيرين سليمان مفتش بالإدارة، وياتى ذلك ضمن إستراتيجية المديرية لاستكمال قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام.

تسجيل العمالة غير المنتظمة بالاسماعيلية

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