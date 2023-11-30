ضبط151 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط كمية قدرها 151 طن سكر مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء، واستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة، بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية في التصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتعامل بحزم مع محتكري السلع الغذائية والعمل على توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون التام مع مباحث التموين تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الحلويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات لتجميعه كمية وقدرها 150 طن سكر مدعم مجهول المصدر لاستخدامه في تصنيع الحلوى، كما تم ضبط سيارة نقل بحوزتها 1 طن سكر مجهول المصدر بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.



