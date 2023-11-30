الخميس 30 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فرص عمل جديدة لشباب القاهرة بمدينة بدر.. التفاصيل

فرص عمل جديدة
فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة وفرت فرص عمل للشباب للعمل على مهن سائقين، وافراد أمن وذلك بجامعة بدر من المقيمين في مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان، وذلك بمرتبات مجزية ومميزات أخرى، وذلك في إطار جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتنسيق والتعاون بينها وبين تلك المنشآت، مع الاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل الفرص التي يجري توفيرها وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب داخل منشآت القطاع الخاص والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال برامج تدريب مناسبة لمتطلبات سوق العمل، ومؤكداً إستمرار المديرية في توفير مزيد من الفرص للشباب في مختلف منشآت المحافظة، ومنوهاً إلى أنه تجري المقابلات والاختبارات بمقر جامعة بدر بمدينة بدر الحي الترفيهي كما يمكن التواصل عن طريق رقم الهاتف 01141773374.

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