الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الفلسطيني: أطالب بجبهة دولية لتحقيق حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنه لا يمكن الحديث عن حل مجتزأ لقطاع غزة أو الضفة الغربية،  ودعا لتشكيل جبهة دولية لتحقيق حل الدولتين عبر جدول زمني محدد.

 

أضاف اشتية في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقامته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) في بيروت "نريد جبهة دولية نحو تحقيق حل الدولتين، عبر جدول زمني لإنهاء الاحتلال على أراضي دولة فلسطين".

 

كما أكد رئيس الوزراء أنه "لا يمكن الحديث عن حل مجتزأ لغزة أو للضفة، الحل يجب أن يكون شاملا متكاملا يشمل غزة والضفة بما فيها القدس وحق العودة للاجئين".

 

جدد اشتية التأكيد على رفض التهجير القسري في غزة، وقال "اليوم نقول لا للتهجير القسري لأبنائنا من قطاع غزة، ولا للاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من قطاع غزة، ولا لخلق مناطق عازلة في قطاع غزة سواء كان في شماله أو شرقه".

 

كذلك دعا إلى وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وتحميل إسرائيل "كدولة احتلال" مسؤولية توصيل المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر للقطاع.

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