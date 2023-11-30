دورة تدريبية عن "إنتاج وزراعة عيش الغراب وأهميته الاقتصادية" بالشرقية

نفذت مديرية الشؤون الزراعية بمحافظة الشرقية، دورة تدريبية عن إنتاج وزراعة عيش الغراب فى الفترة من 29 / 11 إلى 30/ 11 / 2023، وذلك تحت رعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

جاء ذلك وفق توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفى إطار البروتوكول الموقع بين كلية الزراعة جامعة الزقازيق ومديرية الزراعة بالشرقية.

وتناولت الدورة الأهمية الاقتصادية لعيش الغراب، والأهمية الغذائية والطبية لعيش الغراب، والأنواع المختلفة لعيش الغراب، وكيفية زراعة وإنتاج عيش الغراب المحارب، وآلية تسويق عيش الغراب، وذلك بحضور الدكتور داليا احمد سامى أستاذ ورئيس قسم البساتين بكلية الزراعة، وحاضر فى الدورة الدكتور محمد حامد عريشة استاذ مساعد الخضر بقسم البساتين كلية الزراعة جامعة الزقازيق، قامت بالإعداد وتنظيم الدورة ماري عزمي مدير إدارة التدريب بالمديرية.