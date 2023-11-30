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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمدارس سوهاج

تنشر الوعي بالسلامة
تنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، 3 ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأت التعليمية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب السلامة بجرجا ووسط سوهاج، وذلك فى 3 مدارس وهي المدرسة الثانوية الصناعية  بنين  بالبلينا ، ومدرسة جرجا الثانوية بنات ، ومدرسة قدري ابو حسين الثانوية العسكرية بأخميم، وذلك تنفيذاً لخطة المديرية التى بدأتها من خلال تنظيم ندوات هدفها التوعية بماهية واهداف واساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة بين العاملين فى مختلف المنشآت ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وقال الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، إن تلك الندوات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة  بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي وعدم اقتصارها علي المنشآت الصناعية حفاظاً على الأرواح والمنشأت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن.

وأضاف مدير المديرية، أن ندوات التوعية شملت محاضرات علمية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية، وإعداد خطط الطوارئ والإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات، وتوضيح الهدف من الخطط والأسس العلمية التي تبني عليها، وأهمية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت وكيفية تشكيلها، وكيفية مواجهة المخاطر التي يتعرض لها العمال والوقاية منها.

 تنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمدارس سوهاج

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