اليوم السابع من الهدنة.. إسرائيل تتسلم قائمة جديدة للمحتجزين الذين سيفرج عنهم



أكدت إسرائيل أنها تلقّت لائحة جديدة بأسماء محتجزين من نساء وأطفال في قطاع غزة سيفرج عنهم، اليوم الخميس، في مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وبدأ سريان الهدنة في 24 نوفمبر وكان يفترض أن تنتهي الخميس عند الساعة السابعة صباحا (الخامسة بتوقيت غرينتش) إلا أنها مددت في اللحظة الأخيرة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه بموجب شروط الاتفاق تلقت إسرائيل قبل قليل لائحة (بأسماء) نساء وأطفال من دون أن يحدد عدد هؤلاء المحتجزين الذين سيفرج عنهم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الهدنة مع حركة حماس ستستمر في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المحتجزين.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير أن وقف إطلاق النار سيتواصل في ظل تقدم المباحثات، وأن حماس ستسلم قائمة جديدة لاحقًا من المحتجزين لديها.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع الاحتلال الإسرائيلي على تمديد الهدنة السارية بين الطرفين منذ 6 أيام ليوم إضافي.

وأثيرت شكوك حول تماسك الهدنة بعد إعلان حركة حماس، في وقت مبكر من اليوم الخميس، أن إسرائيل رفضت تسلم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 آخرين قتلوا بسبب القصف على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة بنفس متطلبات الأيام الست الماضية. لكن حماس عادت وأكدت في بيان آخر على أنه «تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس».

وأفرجت سلطات الاحتلال، في وقت مبكر من الخميس، عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من اتفاق التبادل مع حركة حماس.

وشملت القائمة الأسيرة عهد التميمي، التي اعتقلتها قوات الاحتلال قبل أسابيع، بالإضافة إلى أم عاصف البرغوثي أكبر أسيرة في سجون الاحتلال، والتي تبلغ من العمر 66 عاما.

في المقابل، تسلمت إسرائيل 10 محتجزين إسرائيليين و4 تايلانديين، ومحتجزتين تحملان الجنسية الروسية، مساء الأربعاء، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.