بدء تشغيل الافتتاح التجريبي للدرج العظيم بالمتحف الكبير

أعلن المتحف المصري الكبير، اليوم، عن بدء التشغيل التجريبي للدرج العظيم، وهو الدرج الواصل ما بين بهو المتحف الذي يضم تمثال الملك رمسيس وما بين قاعات المتحف.

وتقع منطقة الدرج أو البهو العظيم على مساحة 6500 متر مربع وتضم 105 درج سلم في أربعة مستويات وتشمل 65 تمثالا من القطع الضخمة تمثل كل مراحل الحضارة المصرية القديمة حتى العصر البطلمي ويجسد المستوى الأول الصورة الملكية وتضم نماذج العظماء الملوك والملكات مثل رمسيس الثاني واخناتون وتحتمس الأول وامنحتب وسنوسرت وحتشبسوت

والمستوى الثاني ويجسد البيوت الإلهية لبعض آلهة قدماء المصريين

والمستوى الثالث الإلهة والألهات يجسد نماذج الملوك مع الآلهة مثل نموذج رمسيس الثاني. أما المستوى الرابع ويجسد الحياة الأبدية ونماذج المقابر للملوك.

وتذكرة الدخول إلى المتحف الكبير لزيارة الدرج العظيم 150 للكبير و75 للطالب ولفوق الـ60 عامًا، 1000 جنيه للأجنبي وللطالب الأجنبي وفوق الـ500 جنيه.

أما دخول عرض الهولوجرام لقصة الملك توت عنخ آمون فالتذكرة 300 جنيه للكبار و150 للطلاب وفوق الـ 60 عامًا والأجنبي 1200 جنيه والطالب وفوق الـ60 - 600 جنيه وتشمل معها زيارة الدرج العظيم.

وتوافد عدد كبير من السائحين في زيارات خاصة تضمنت الدرج العظيم وبهو تمثال رمسيس الثاني الذي يستقبل الزوار من باب الدخول الرئيسي مرور بمسلة رمسيس المعلقة.



ويستطيع الجمهور بدءًا من الغد الجمعة 1 ديسمبر زيارة الدرج العظيم والعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون ابتداء من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًا.