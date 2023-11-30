وظائف شركة المياه.. الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف شركة المياه.. كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها لعدد من الوظائف، على أن يتم التقديم اعتبارًا من 2023/12/16 حتى 2023/12/31 وفقًا للإعلانات المرفقة.

وأعلنت شركة المياه عن العديد من الشروط للتقدم لشغل هذه الوظائف:-

يشترط في المتقدم أن يكون مقيما بالقاهرة.

يتم إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق كهرباء ومياه وغاز.

أن يجتاز الاختبارات الطبية والتحريرية والمقابلة الشخصية.

ويتم التقديم إلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى للشركة.

وجاء الإعلان التفصيلي على النحو التالي:

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة…