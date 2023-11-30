قوات الاحتلال تقتحم منازل أسرة منفذي عملية إطلاق نار في القدس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل منفذي عملية إطلاق النار في القدس المحتلَّة، واعتقلت عددا من أفراد عائلتهم، كما اقتحمت بلدة صور باهر بمدينة القدس.

وأضافت القناة، أنّ جيش الاحتلال يغلق حاجز جبع في القدس ويمنع المركبات من المرور، كما اعتقلت فلسطينيًا خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

شرطة الاحتلال

وأعلنت شرطة الاحتلال، أنّ منفذًا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان، ينتميان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، شرطة الاحتلال وقامت بغلق منطقة راموت بالقدس بعد حادث إطلاق النار.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ عملية إطلاق النار وقعت على الشارع الرئيسي عند مستوطنة راموت بالقدس، وعقب عملية إطلاق النار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها وانتشرت في موقع عملية إطلاق النار عند “راموت”.

مدينة القدس المحتلة

وأفادت بأنّ عملية إطلاق النار وقعت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، ونفذها 3 فلسطينيين، استشهدوا في المكان.

وأعلنت الشرطة إطلاق النار على منفذي عملية إطلاق النار وكذلك على سائق مركبة بزعم أنّه أوصلهما إلى المكان.