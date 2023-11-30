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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات نسبية في شوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

الحالة المرورية
الحالة المرورية

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا يرصد الحالة المرورية اليوم الخميس في الشوارع والميادين الرئيسية بعدد من المحافظات.

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الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات (شاهد)

ويشهد ميدان العتبة كثافات مرورية نسبية مستمرة حتى شارع عبد العزيز وتباطؤ لحركة السيارات حتى ميدان طلعت حرب، بينما توجد سيولة مرورية بميدان طلعت حرب مستمرة حتى المتحف المصري، وهناك كثافات مرورية نسبية أعلى كوبري أكتوبر حتى شبرا مصر.

شارع فيصل

وتوجد كثافات مرورية في شارع فيصل من محطة المريوطية حتى الطوابق إضافة إلى وجود كثافات نسبية حتى محطة العريش وأيضا من محور صفط حتى إشارة جامعة القاهرة.

وعن الحالة المرورية بالإسماعيلية، هناك سيولة مرورية على الطريق الذي يوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم فضلًا عن طريق "الإسماعيلية - بورسعيد".

كثافات نسبية في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، توجد كثافات نسبية ليست مؤثرة بطريق عبد المنعم رياض وخاصة أعلى نهر النيل والطريق المؤدي إلى الجامعة.

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